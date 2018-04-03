Замглавы МИД: России и Западу практически нечего обсуждать

Заместитель главы российскиго МИД Александр Грушко заявил, что у России и Запада практически нет общей стратегической повестки дня.
Грушко в рамках дискуссионного клуба "Валдай" сообщил, что "когда у нас нет общей повестки дня, и увы на сегодняшний день приходится говорить о том, что у нас с Западом сегодня нет фактически глобальной стратегической повестки дня, конечно, дипломатия не может сыграть роль, которую она призвана играть".
Чего добивается Запад от России, раздувая скандал вокруг отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля? Может ли Москва как-то снизить градус конфликта? Уместны ли параллели между нынешними событиями и противостоянием времен холодной войны? И какие вообще уроки истории стоит вспомнить, анализируя происходящее? На эти вопросы "Правде.Ру" отвечает политолог Карине Геворгян.
26 марта американский стратегический атомный подводный ракетоносец "Небраска" (USS Nebraska, SSBN 739), относящийся к подлодкам типа "Огайо", выполнил пуск двух межконтинентальных баллистических ракет (БРПЛ) "Трайдент II D5".
Гарри Каспаров, 13-й чемпион мира по шахматам, призвал к политическому бойкоту чемпионата мира по футболу 2018 года. Он пройдет летом в России.
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев заявил, что считает уход в отставку "правильным, осознанным, единственно верным решением".