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Замглавы МИД: России и Западу практически нечего обсуждать

Мир

Заместитель главы российскиго МИД Александр Грушко заявил, что у России и Запада практически нет общей стратегической повестки дня.

Замглавы МИД: России и Западу практически нечего обсуждать. 385365.jpeg

Грушко в рамках дискуссионного клуба "Валдай" сообщил, что "когда у нас нет общей повестки дня, и увы на сегодняшний день приходится говорить о том, что у нас с Западом сегодня нет фактически глобальной стратегической повестки дня, конечно, дипломатия не может сыграть роль, которую она призвана играть".

Чего добивается Запад от России, раздувая скандал вокруг отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля? Может ли Москва как-то снизить градус конфликта? Уместны ли параллели между нынешними событиями и противостоянием времен холодной войны? И какие вообще уроки истории стоит вспомнить, анализируя происходящее? На эти вопросы "Правде.Ру" отвечает политолог Карине Геворгян.

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