Китай счел адекватной высылку Россией западных дипломатов

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что решение России об экстрадиции дипломатов некоторых западных стран в ответ на высылку российских было адекватным.
"По делу Скрипаля так и не было достигнуто взаимопонимания различных сторон. Действия России по высылке дипломатов ряда стран в ответ на экстрадицию представителей российских дипломатических миссий в этих государствах носили сбалансированный характер", — цитирует китайского дипломата ТАСС.
Гэн Шуан заметил, что обвинения в отношении РФ по делу Скрипаля привели к резкому осложнению взаимоотношений между Россией и рядом стран Запада и требуют незамедлительного и четкого обоснования.
"Необходимо срочно выяснить истинные обстоятельства дела Скрипаля и устранить существующие разногласия путем диалога, на равноправной основе взаимного уважения", — добавил политик…
Шуан подчеркнул, что в сложившейся ситуации нельзя прибегать к методам и мышлению времен холодной войны.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что западные СМИ отмечают, что после атаки в Солсбери началась настоящая холодная война. Но Россия Путина слабее СССР и она ответит Западу неожиданными и рискованными мерами, считает автор статьи в Newsweek.
Автор пишет, что российский президент "точно отомстит за высылку 129 дипломатов, вопрос только как". По мнению журналиста, дело Скрипаля стало возможностью для Путина обозначить угрозу с Запада и показать силу России, которая способна ударить по территории противника.
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