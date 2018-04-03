Китай счел адекватной высылку Россией западных дипломатов

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что решение России об экстрадиции дипломатов некоторых западных стран в ответ на высылку российских было адекватным.

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"По делу Скрипаля так и не было достигнуто взаимопонимания различных сторон. Действия России по высылке дипломатов ряда стран в ответ на экстрадицию представителей российских дипломатических миссий в этих государствах носили сбалансированный характер", — цитирует китайского дипломата ТАСС.

Гэн Шуан заметил, что обвинения в отношении РФ по делу Скрипаля привели к резкому осложнению взаимоотношений между Россией и рядом стран Запада и требуют незамедлительного и четкого обоснования.

"Необходимо срочно выяснить истинные обстоятельства дела Скрипаля и устранить существующие разногласия путем диалога, на равноправной основе взаимного уважения", — добавил политик…

Шуан подчеркнул, что в сложившейся ситуации нельзя прибегать к методам и мышлению времен холодной войны.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что западные СМИ отмечают, что после атаки в Солсбери началась настоящая холодная война. Но Россия Путина слабее СССР и она ответит Западу неожиданными и рискованными мерами, считает автор статьи в Newsweek.

Автор пишет, что российский президент "точно отомстит за высылку 129 дипломатов, вопрос только как". По мнению журналиста, дело Скрипаля стало возможностью для Путина обозначить угрозу с Запада и показать силу России, которая способна ударить по территории противника.

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