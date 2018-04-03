Прибалтика попросит Трампа усилить ПВО "для сдерживания России"

Президенты бывших советских республик в Прибалтике попросят президента США направить больше военных и усилить ПВО в Прибалтике "для сдерживания России".

"Этот вопрос станет одной из тем переговоров во вторник президентов трех стран Балтии с главой США Дональдом Трампом. В совместной декларации будем еще раз подтверждать безусловные обязательства по коллективной безопасности, а также, надеюсь, в ней будет отражено увеличение американских подразделений в странах Балтии", — заявила в эфире национального радио президент Литвы Даля Грибаускайте.

Литовка отметила, что это поможет "сдерживать РФ" и станет гарантией помощи со стороны НАТО в случае "нападения".

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что департамент госбезопасности Литвы совместно с контрразведкой опубликовал отчет об угрозах для страны. Главной опасностью объявлена Россия. В Вильнюсе проходит процесс против 65 советских военнослужащих, которые 13 января 1991 года якобы убили 15 граждан Литвы. Об этом процессе в эфире Pravda. Ru рассказывает профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского госуниверситета Николай Межевич.

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