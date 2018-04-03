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Источник Правда.Ру

Прибалтика попросит Трампа усилить ПВО "для сдерживания России"

Мир

Президенты бывших советских республик в Прибалтике попросят президента США направить больше военных и усилить ПВО в Прибалтике "для сдерживания России".

Прибалтика попросит Трампа усилить ПВО "для сдерживания России". Прибалтика попросит Трампа усилить ПВО для сдерживания России

"Этот вопрос станет одной из тем переговоров во вторник президентов трех стран Балтии с главой США Дональдом Трампом. В совместной декларации будем еще раз подтверждать безусловные обязательства по коллективной безопасности, а также, надеюсь, в ней будет отражено увеличение американских подразделений в странах Балтии", — заявила в эфире национального радио президент Литвы Даля Грибаускайте.

Литовка отметила, что это поможет "сдерживать РФ" и станет гарантией помощи со стороны НАТО в случае "нападения".

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что департамент госбезопасности Литвы совместно с контрразведкой опубликовал отчет об угрозах для страны. Главной опасностью объявлена Россия. В Вильнюсе проходит процесс против 65 советских военнослужащих, которые 13 января 1991 года якобы убили 15 граждан Литвы. Об этом процессе в эфире Pravda. Ru рассказывает профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского госуниверситета Николай Межевич.

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