В России резко вырос спрос бизнесменов на элитную недвижимость

Российские бизнесмены, осевшие было в Великобритании, сейчас пытаются вернуть свои средства обратно в страну из-за резкого ухудшения внешнеполитической ситуации.

Западные санкции и публикация "кремлевского доклада" привели к новой волне реэмиграции. Как пишет Коммерсант, объем переводов резидентов России из-за рубежа на операции с недвижимостью в стране по итогам 2017 года увеличился до $265 млн (+1,5%), а в четвертом квартале прошлого года был зафиксирован исторический рекорд - $122 млн.

Таким образом, в 2018 году рост числа заявок на покупку элитного жилья в Москве и Подмосковье составил более 20%, хотя еще в начале года динамика была негативной.

При этом резко вырос объем трансграничных переводов резидентов России на операции с недвижимостью - до $122 млн (+36%).

Ожидается, что в ближайшее время основной поток возвращающихся мигрантов придется на Великобританию - сейчас на их долю приходится 66% от общего числа заявок на элитную недвижимость.

Как заявили в Transparency International, на которые опираются британские власти, приобретенное россиянами в Великобритании имущество на сумму $1,2 млрд было куплено на средства подозрительного происхождения.

Напомним, что с конца января у британских властей появилась возможность проверять и арестовывать имущество иностранцев в рамках принятых недавно антиотмывочных законов об Unexplained Wealth Orders (UWO) - ордерах на арест иностранного имущества неизвестного происхождения, владелец которого обязан доказать чистоту своих активов.

По сути, данный инструмент, предусмотренный вступившим в нынешнем году в силу законом "О криминальных финансах", позволяет британским госорганам требовать объяснений от владельцев недвижимости и компаний стоимостью более £50 тыс. ($71 тыс.), а также соответствующих счетов в случае возникновения вопросов относительно происхождения средств.

Если владелец не сумеет дать надлежащих объяснений, то на его собственность будет наложен арест. При этом новые правила распространяются и на "политически значимых лиц".

"Правда.Ру" ранее сообщала о том, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выступил с заявлением, что Кремль не намерен говорить об обострении отношений с Западом в целом. В данном случае речь идет о безосновательном клеветническим потоке со стороны Великобритании.