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Источник Правда.Ру

Над новейшим ЗРК С-500 приоткрыли завесу тайны. Видео

Мир

В России впервые продемонстрирован радиолокационный комплекс "Енисей", который станет частью ЗРС С-500 "Прометей".


Комплекс впервые показали на видео в выпуске новостей "Вести-Астрахань". Сообщается, что испытания комплекса прошли 28 марта на полигоне Ашулук.

При этом в учениях также приняли участие самолеты МиГ-29СМТ, МиГ-31БМ, Су-25СМ, Су-35С, Ту-22М3 и расчеты зенитных комплексов С-300, С-400 и "Панцирь-С". Они отработали уничтожение наземных и воздушных целей. 

Сообщается, что "Енисей" распознает баллистические ракеты на высоте до ста километров, а радиус действия радара достигает шестисот километров. Ранее название радара не озвучивалось.

На сегодняшний день большинство тактико-технических характеристик С-500, частью которого, предположительно станет "Енисей", засекречены. Известно, что комплекс заступит на боевое дежурство к 2020 году.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что российский зенитный ракетный комплекс С-500 "Прометей" по боевым характеристикам превосходит американский THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), но работа по созданию нового комплекса не обходится без сложностей.

Об этом заявил заместитель гендиректора концерна "Алмаз-Антей" Павел Созинов. По его словам, чаще всего испытания проводятся на полигонах, находящихся на территориях сопредельных государств, и "неудобства, которые при этом возникали, никуда не делись и сегодня".

Созинов также добавил, что "ЗРС С-500 классифицируется как система пятого поколения, и она будет решать, в том числе, и задачи противоракетной обороны (ПРО)".

По сравнению с С-400 новая система "будет совершенно другой конструктивно и технически, будет иметь новые локационные и вычислительные средства, новые зенитные управляемые ракеты", пояснил Созинов.

Напомним, что перспективная ЗРС С-500 относится к новому поколению систем ПВО - ПРО. Она является универсальной системой дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны.

 

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