СМИ: у Юлии Скрипаль есть секретный банковский счет

Издание Daily Mirror сообщило о том, что Юлию Скрипаль отравили в Солсбери "спустя несколько дней" после получения доступа к секретному банковскому счету со 150 тысячами фунтов. Деньги якобы получены после продажи дома в Британии.

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Дом принадлежал брату Юлии Александру, "погибшему при неизвестных обстоятельствах в прошлом году в Санкт-Петербурге", и его бывшей жене Наталье. Юлия продала дом и половину денег отдала Александру.

Это подтвердила племянница Сергея Скрипаля Виктория: "В конце февраля Юлия получила генеральную доверенность от своего отца Сергея, чтобы взять под свой контроль секретный банковский счет, принадлежавший ее брату Александру".

Деньги, пишет газета, в российском банке.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что дочь российского шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля, отравленного в Солсбери веществом "Новичок", довольно быстро идет на поправку.

Об этом сообщили лечащие врачи больницы, в которой находятся пострадавшие. Отметим, что полицейский Ник Бейли был выписан из больницы на прошлой неделе.

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