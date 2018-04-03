Агрессивный гусь заставил американских военных бежать

Пользователи интернета в последние дни наслаждаются кадрами видео с нападением гуся на американских военных на базе Форт Силл.





Запись была сделана в военной части, расположенной в штате Оклахома. На кадрах видно, как гусь налетел на одного из служащих американской армии.

Военный не стал вступать в конфронтацию и убежал прочь от птицы. После нападения гусь гордо удалился дорожке военной базы.

В описании к видео говорится, что в Форт Силле живут два гуся - Стив и Бренда. Недавно они обзавелись потомством, чем и может быть вызвана агрессия самца. Комментируя запись, один из авторов видео сказал, что "Стив был особенно сердит".

"Правда.Ру" ранее сообщала, что пять лет назад во дворе одного из частных домов Абакана случился пожар. Запах дыма почувствовали семь гусей, которые содержались в сарае. Птицы подняли крик, стали биться о стенку сарая, разбудив людей. Таким образом, гуси спасли своим хозяевам жизнь.

А сотрудники ГИБДД в Кемерове задержали двух пьяных мужчин, которые на иномарке катали по городу живого гуся.

Инспекторы остановили автомобиль после того, как поступил сигнал из дежурной части о том, что разыскивается причастная к аварии машина. Она также числилась в розыске на Сахалине. "И водитель, и пассажир были в состоянии алкогольного опьянения", - сказали в ведомстве.

Со своим другом, не имеющим постоянного места жительства, уроженец Сахалина познакомился только в день задержания. После распития спиртных напитков они решили покататься по городу, а гуся подобрали по дороге.