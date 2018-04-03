США задумались о выдаче убийцы посла России

США решают, выдавать ли экстрадиции проповедника и лидера движения ФЕТО Фетхуллаха Гюлена, обвиняемого в причастности к убийству посла России в Турции Карлова. Необходимые документы Штатам должна предоставить Анкара, сообщает ТАСС.
"Мы рассмотрим любые материалы, которые правительство Турции может предоставить нам на этот счет. Мы будем принимать какое бы то ни было решение об экстрадиции на основе фактов и в соответствии с законодательством США", — заявила официальный представитель Министерства юстиции США Николь Навас.
Один из турецких телеканалов показал сюжет, в котором утверждалось, что проповедник Гюлен лично отдал приказ на убийство российского посла.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Турции генеральный прокурор назвал заказчиков убийства посла Андрея Карлова. Это сторонники организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.
Исполнитель убийства, Мевлют Алтынташ, контактировал с участниками FETO, от одного из которых получил указания во время визита на Кипр. А среди вещей Алтынташа были обнаружены записи, касающиеся планируемого убийства.
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