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Источник Правда.Ру

США задумались о выдаче убийцы посла России

Мир

США решают, выдавать ли экстрадиции проповедника и лидера движения ФЕТО Фетхуллаха Гюлена, обвиняемого в причастности к убийству посла России в Турции Карлова. Необходимые документы Штатам должна предоставить Анкара, сообщает ТАСС.

США задумались о выдаче убийцы посла России. США задумались о выдаче убийцы посла России
Фото: kremlin.ru

"Мы рассмотрим любые материалы, которые правительство Турции может предоставить нам на этот счет. Мы будем принимать какое бы то ни было решение об экстрадиции на основе фактов и в соответствии с законодательством США", — заявила официальный представитель Министерства юстиции США Николь Навас.

Один из турецких телеканалов показал сюжет, в котором утверждалось, что проповедник Гюлен лично отдал приказ на убийство российского посла.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Турции генеральный прокурор назвал заказчиков убийства посла Андрея Карлова. Это сторонники организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Исполнитель убийства, Мевлют Алтынташ, контактировал с участниками FETO, от одного из которых получил указания во время визита на Кипр. А среди вещей Алтынташа были обнаружены записи, касающиеся планируемого убийства.

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