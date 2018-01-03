Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль выступил с заявлением, что Германия не считает конфликт на востоке Украины замороженным.
По словам Габлиэля, "для нас конфликт не заморожен и не забыт, он актуален и очень опасен".
При этом министр назвал "знаком надежды" недавний обмен пленных в Донбассе и соглашение о перемирии в период праздничных дней.
Напомним, Габриэль 3-4 января запланировал визит в Киев, откуда отправится на линию разграничения под Мариуполем, где проведет переговоры со своим украинским коллегой Павлом Климкиным и представителями миссии ОБСЕ.
Ранее немецкое издание Bild опубликовало статью обозревателя Петера Тиде о нарастающем недовольстве в немецком правительстве президентом Порошенко. Издание раскритиковало главу Украины за коррупцию и личное обогащение.
"Федеральное правительство и Комиссия ЕС, по информации Bild, угрожают Украине прекращением выплат финансовой помощи. В центре критики - президент Украины Петр Порошенко", - пишет обозреватель.
К тому же Меркель недовольна курсом президента Украины в качестве президента и бизнесмена. А в качестве подзаголовка в статье стоит фраза: "У дружбы тоже есть границы".
"Петр Порошенко должен решить, хочет он быть президентом или олигархом - страна или бизнес!", - цитирует издание председателя комитета по иностранным делам Бундестага Норберта Ретгена. По его словам, Украина должна принять "решительные меры против необузданной коррупции": "И это берет начало в самой верхушке власти".
Но в то же время Реттген отмечает: "Украина борется в войне, начатой Россией, за свое право на самоопределение. И это заслуживает нашей солидарности и поддержки".
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