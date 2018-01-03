Украинские власти в мае 2018 года будут обязаны возместить моральный ущерб Иосифу Сталину и Лаврентию Берии.
Как пишет журналист Владимир Бойко, специализирующийся на криминальной тематике, эксперты и аналитики совершенно незаслуженно обошли вниманием заявление генерального прокурора Юрия Луценко о том, что «18 мая 2017 под его чутким руководством прокуратура Автономной Республики Крым в изгнании сообщила о подозрении Иосифу Сталину и Лаврентию Берии».
По словам Бойко, "жаль, что в течение следующих 7 месяцев выдающийся специалист в области права не рассказал общественности о результатах досудебного расследования: какая мера пресечения избрана подозреваемым, соблюдены ли были в полной мере процессуальные права граждан Сталина и Берии, в какую сумму государственному бюджету обошлось предоставления подозреваемым бесплатной правовой помощи и тому подобное".
Он также добавил, что с момента уведомления лицу о подозрении начинается отсчет срока досудебного расследования, и в случае, если к 18 мая 2018 дело не будет направлено в суд, уголовное производство придется закрывать с возмещением Сталину и Берии морального вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности.
Обозреватель "Правды.Ру" Александр Артамонов поговорил в видеоэфире с правнуком Иосифа Сталина Яковом Джугашвили. Яков рассказал, за что убили его великого родственника.
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