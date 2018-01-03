Cавченко грозит киевским властям "расплатой кровью"

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что украинские чиновники, пришедшие к власти "на крови", должны ответить за свои действия.

Фото: rada.gov.ua

Савченко заявила в эфире телеканала NewsOne, что нужно смотреть, "как будет развиваться путь Украины. Если революция возьмёт реванш, то те, кто пришёл во власть на крови, заплатят своей кровью. Надеюсь, что так и будет, потому что это справедливо".

Савченко также отметила, что Украине не стоит ждать развития, пока там нет справедливости. По её словам, все, кто стоял у власти, должны ответить за свои поступки, иначе чиновники, которые придут им на смену, будут чувствовать себя безнаказанными.

"Правда.Ру" ранее писала о том, что нардеп Надежда Савченко снова стала объектом насмешек пользователей из-за сделанного в интернате фото с новогоднего утренника. Савченко побыла в детдоме на празднике Святого Николая, а после сфотографировалась с актерами, изображавшими ведьм и святого.

До этого Савченко заявила о своих планах участвовать в выборах президента Украины. Депутат Верховной рады уже начала сбор денег для избирательной кампании.

Савченко уже не раз заявляла о своей готовности возглавить страну. Недавно она зарегистрировала свою партию "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко". Для регистрации на выборах ей требуется около 96,5 тысячи долларов.

"Открывается фонд и честно говорится: я собираю деньги на президентство. Участие я принимать буду, а как дальше - будет видно", - сказала Савченко в интервью местным СМИ.