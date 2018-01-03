Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что украинские чиновники, пришедшие к власти "на крови", должны ответить за свои действия.
Савченко заявила в эфире телеканала NewsOne, что нужно смотреть, "как будет развиваться путь Украины. Если революция возьмёт реванш, то те, кто пришёл во власть на крови, заплатят своей кровью. Надеюсь, что так и будет, потому что это справедливо".
Савченко также отметила, что Украине не стоит ждать развития, пока там нет справедливости. По её словам, все, кто стоял у власти, должны ответить за свои поступки, иначе чиновники, которые придут им на смену, будут чувствовать себя безнаказанными.
"Правда.Ру" ранее писала о том, что нардеп Надежда Савченко снова стала объектом насмешек пользователей из-за сделанного в интернате фото с новогоднего утренника. Савченко побыла в детдоме на празднике Святого Николая, а после сфотографировалась с актерами, изображавшими ведьм и святого.
До этого Савченко заявила о своих планах участвовать в выборах президента Украины. Депутат Верховной рады уже начала сбор денег для избирательной кампании.
Савченко уже не раз заявляла о своей готовности возглавить страну. Недавно она зарегистрировала свою партию "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко". Для регистрации на выборах ей требуется около 96,5 тысячи долларов.
"Открывается фонд и честно говорится: я собираю деньги на президентство. Участие я принимать буду, а как дальше - будет видно", - сказала Савченко в интервью местным СМИ.
Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!
Украина сообщила, что может нанести ракетные удары по Крымскому мосту.
Украина сообщила, что может нанести ракетные удары по Крымскому мосту.
Украина сообщила, что может нанести ракетные удары по Крымскому мосту.
28 декабря 1973 года в Париже увидела свет книга, которая для самих французов не имела толком никакого значения. "Архипелаг ГУЛАГ" Солженицына был издан 50-тысячным тиражом, и советские СМИ охотно острили по поводу его неликвидных залежей в магазинах Запада.