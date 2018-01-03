Когда размер имеет значение: Трамп и Ким Чен Ын померились кнопками

Американский президент Дональд Трамп рассказал о красной кнопке. По словам главы Белого дома, "она больше и она работает".

Как написал президент США в своем Twitter, "лидер Северной Кореи недавно заявил, что ядерная кнопка постоянно находится на его столе. У меня тоже есть такая кнопка, но она куда больше, чем его, и она работает!".

Напомним, в своем новогоднем обращении к народу Ким Чен Ын заявил, что Соединенные Штаты не смогут начать войну против КНДР.

По его словам, "вся территория США окажется в зоне поражения" в случае нанесения ядерного удара.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в КНДР власти заявили, что американский президент Дональд Трамп заслуживает казни за оскорбление Ким Чен Ына. Местные СМИ назвали Трампа "омерзительным преступником" за то, что он призвал страны Азии максимально надавить на Пхеньян и прекратить его ракетные испытания.

"Худшее его преступление, за которое нельзя помиловать, состоит в том, что он осмелился очернить достоинство руководства страны. Он должен знать, что он приговорен к смертной казни корейским народом", - сообщается в местных изданиях.