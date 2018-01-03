В Сети посмеялись над новым украинским ракетным комплексом

В сети появились кадры испытаний двигателя ракет нового оперативно-тактического украинского комплекса "Гром-2".





Запись была обнародована на YouTube-канале Национального промышленного портала.

Сообщается, что ракетный комплекс готов к первым полевым испытаниям. Напомним, комплекс разрабатывается для поражения одиночных и групповых стационарных целей на дальностях 50-280 км.

"И это происходит в стране, в которой был Антонов. Скоро такими темпами последние "изобретатели Украины" колесо изобретут!" - написали по этому поводу в соцсети.

"Обычная показуха. Они до этого рассказывали, что провели успешные испытания новейшего РСЗО (реактивная система залпового огня) "Ольха", а на самом деле тестировали просроченные советские "Ураганы", чтобы пролонгировать их дальнейшее хранение и использование. Ну не утилизировать же, если ничего другого нет", - заметил другой пользователь.

"Правда.Ру" ранее писала о том, что зимой этого года Сеть подняла на смех разработку ОКБ "Матрица технологий" - тяжелый коптер "Командор".

По мысли разработчиков, он должен будет использоваться как носитель управляемых и неуправляемых ракет, пулеметных огневых точек, а также для ретрансляции сигналов, разминированию местности, доставке боекомплекта.

Однако то, что увидели пользователи интернета на видео, очень расходится с описанием: медленный, жутко тарахтящий, неповоротливый аппарат, который способен оторваться буквально на 3-5 метров. Так что официальное название "тяжелый коптер" он вполне оправдывает.