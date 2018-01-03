Захарова напомнила США про разгоны протестных акций

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила США о их опыте разгона протестных акций.

фото: http://www.mid.ru

Так Захарова прокомментировала планы США созвать в ближайшие дни спецзаседания Совета безопасности ООН и Совета ООН по правам человека в связи с ситуацией в Иране.

Захарова в своем Facebook упомянула протестные акции в США. По ее словам, "делегации США есть что рассказать миру. Например, Никки Хейли может поделиться американским опытом разгона протестных акций".

Она также напомнила про "массовые аресты и подавление" движения Occupy Wall Street (2011 года) и "зачистку» Фергюсона (2014 года).

3 января Вашингтон заявил о своем намерении провести спецзаседания ООН. "Мы не имеем права молчать. Граждане Ирана молят о свободе", - говорила в ходе брифинга постпред при ООН Никки Хейли.

Тем временем постпред Казахстана при организации Кайрат Умаров сообщил, что в повестке дня Совета Безопасности Организации объединенных наций нет вопроса Ирана. Но не исключено, что что в Совбезе готовы работать над этим вопросом, если кто-то из членов СБ ООН захочет обсудить данную проблему, подытожил дипломат.