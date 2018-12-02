Сергей Лавров рассказал, что скрепляет союз России с Индией, Китаем и Ираком

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров рассказал о том, что делает союз Российской Федерации с Индией, Ираком и Китайской народной республикой сильным.

Так, Сергей Лавров указал на то, что Россия связана с этими тремя государствам не только территориально, но и политически. По словам российского министра иностранных дел, Россия, Индия, Ирак и Китай имеют общую точку зрения по целому ряду ключевых вопросов. Союзниками эти четыре страны, заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров, делают стремление к диалогу и мирному решению любых конфликтов и споров. "У запада нет альтернативы", — подчеркнул глава российского дипломатического ведомства.

Отдельно Сергей Лавров прокомментировал общую позицию России, Ирака и еще одной страны — Турции — по Сирии. По словам главы МИД РФ, лишь эти три государства на сегодняшний день могут и стремятся усадить всех участников конфликта на территории Сирийского государства за стол переговоров.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о комплексе мер по Сирии, принятых в ходе переговоров действующего президента Российской Федерации Владимира Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Фото: википедия

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