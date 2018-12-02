The American Conservative: Украина не стоит войны США с Россией

Весь мир обсуждает отказ действующего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа от встречи с российским президентом Владимиром Путиным на саммите Большой двадцатки.

Но, как считает американское издание The American Conservative, это на сегодняшний день далеко не самое главное для Вашингтона.

Самым главным, считают авторы материала, является вопрос, почему Соединенные Штаты Америки вообще позволяют постоянно втягивать себя в конфликты других государств. Ведь, пишут американские журналисты, официальному Вашингтону, да и населению США, по сути своей, нет никакого дела до того, что там происходит в Керченском проливе и кто его там контролирует. Однако, сетуют авторы материала, американскому правительству отчего-то есть дело до происходящего на Украине.

Почему, задаются вопросом в The American Conservative, Незалежная в 1991 году имела право заявить о своей независимости, а Донбасс или Крымский полуостров такого права, по мнению официального Киева и США, не имеют? Зачем Соединенным Штатам Америки, недоумевают авторы материала, конфликт в Приднестровье или, например, Южно-Китайском море? Американские журналисты призвали Вашингтон не идти из-за подобного на "такой риск", как война с Российской Федерацией или же Китайской народной республикой.

Однако, как этого и следовало ожидать, далеко не все американские средства массовой информации разделяют точку зрения The American Conservative. Так, ранее "Правда.Ру" писала о том, что The National Interest призвал Соединенные Штаты Америки наказать Российскую Федерацию за ее агрессию действенно, но по-тихому.

Фото: Fotodom.ru

Читайте также:

Украина хочет столкнуть США и Россию в войне у Крыма…