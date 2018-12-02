США призвали Турцию сделать выбор между Россией и Западом

Турецкому правительству, считают Соединенные Штаты Америки, в ближайшее время необходимо сделать выбор между Западом и Российской Федерацией.
Турция, напомним, стала активно вести сотрудничество с Россией в военной сфере. Так, например, Анкара недавно закупила у Москвы несколько российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Соединенным Штатам Америки это, мягко говоря, не понравилось. Американское правительство заявило, что сегодняшний день диктует Турции необходимость выбрать сторону, которой она придерживается — Анкаре, уверен официальный Вашингтон, нужно выбрать между Россией и странами Запада.
Военные эксперты отмечают, что столь сильное беспокойство США по поводу покупки Турцией российских зенитно-ракетных комплексов оправдано. Так, Вашингтон опасается, что после того, как С-400 отправятся в Турцию, туда вслед за ними отправятся и российские военнослужащие. А нарастающего влияния России в тамошнем регионе США никак не могут допустить.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американские средства массовой информации призвали правительство Соединенных Штатов Америки наказать Россию незаметно, тихой сапой. Такому пути ведения внешней политики СМИ США предлагают Вашингтону поучиться у Китайской народной республики.
Фото: kremlin. ru
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