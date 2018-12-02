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The Washington Post: США необходимо наказывать Россию «без лишнего шума»

Мир

 

The Washington Post: США необходимо наказывать Россию «без лишнего шума». 395441.jpeg

Соединенным Штатам Америки стоит брать пример с Китайской народной республики. Так, в случае новой агрессии со стороны Российской Федерации, Вашингтону стоит "без лишнего шума" наказывать Москву, а не демонстрировать открыто свои силу и мощь.

Об этом пишет американское издание The Washington Post.

Авторы материала называют случившийся ровно неделю тому назад в Керченском проливе инцидент заранее спланированной, хорошо просчитанной демонстрацией силы действующего российского президента Владимира Путина.

Сразу после случившегося, напоминают американские журналисты, глава США Дональд Трамп решил отменить встречу с главой РФ. Этот поступок американского президента авторы материала в The Washington Post считают достойным и заявляют, что Трамп поступил правильно.

Но, сетуют авторы материала, все без исключения мировые лидеры погрязли в борьбе, агрессии и взаимных угрозах. Кроме, указывают журналисты, главы Китайской народной республики Си Цзиньпиня. Он, восхищается The Washington Post, тихой сапой добивается превосходства Китая над всем миром. Соединенным Штатам Америки и Дональду Трампу, считают авторы материала, нужно брать пример с Пекина.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что журналисты The Washington Post забили тревогу. Они написали о том, что в Конгрессе США считают американскую армию слабой и пророчат ей поражение в открытом вооруженном противостоянии с армией РФ.

Фото: Pravda. Ru

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