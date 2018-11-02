США отказались делать исключения из санкций против Ирана для ЕС

Буквально через пару дней Соединенные Штаты Америки введут масштабные санкции против Ирана. Ограничения не позволят Тегерану продавать свою нефть другим странам.
Но некоторым государствам США все-таки разрешит вести бизнес с богатым на нефть Ираном. Так, известно, что ограничения Вашингтона не будут распространяться на Южную Корею, Индию и Японию. Любопытно, но в этом списке есть даже Китайская народная республика — вот уже который год кряду непримиримый геополитический соперник Вашингтона. Остальные четыре государства, что США выведут из-под санкций, американское правительство называть пока не намерено.
Известно только, что страны Евросоюза в этом списке не окажутся точно. Это сегодня подтвердил государственный секретарь США Майк Помпео. По его словам, окончательный список стран, которым Вашингтон разрешил вести дела с Ираном, общественности будет представлен 5 ноября, в тот день, когда американские санкции и вступят силу. Но ни одной из 28 стран Евросоюза в этом списке не будет точно, подчеркнул Майк Помпео.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Соединенные Штаты Америки строго-настрого запретили европейским странам обходить их санкции против Ирана. По словам представителей Вашингтона, они будут тщательно следить за этим.
Также "Правда.Ру" писала о том, что Евросоюз ожидаемо выступил против санкций Российской Федерации в отношении Украины. Так, по словам руководства ЕС, ограничения лишь усугубят кризис Незалежной, в то время как задача всего мира, уверяют они, помочь ей из этого кризиса выбраться.
Читайте также:
Иран дал сигнал США: "Сваливайте из Сирии" — Новости…
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Нефтяники экспортируют только 10% бензина, давить на них бесполезно и опасно. Почему же правительство разговаривает ультиматумами? Объясняет Руслан Танкаев.
В псковских школах учеников 1-х и 2-х классов обязывают изучать православие.
В псковских школах учеников 1-х и 2-х классов обязывают изучать православие.
Cоветник президента Турции по внешней политике Исмаил Сафи рассказал "Правде.Ру" о том, как и почему Европа и США не поддержали Турцию, о самом большом достижении четырехстороннего саммита в Стамбуле и о том, что может ускорить окончание войны в Сирии.