США о России: началась конкуренция великих держав

Конкуренция великих держав снова оказывает влияние на расклад политических сил в мире, заявил руководитель Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Джон Хайтен.



Америка считает Россию супердержавой

По его словам, Россия и Китай опережают Соединенные Штаты по ряду направлений разработки гиперзвукового оружия, поэтому Америке нужно "вести такие разработки быстрее, чем наши противники. Мы всегда это делали в прошлом, и мы должны снова этого добиться".

До этого министерство обороны России выступало с заявлением, что разработка комплекса гиперзвуковых боевых блоков "Авангард" завершена. В июле Минобороны также показало видео запуска этой новейшей ракеты, и пусков гиперзвуковых ракет «Кинжал», выполненных с истребителей МиГ-31 и с бомбардировщика Ту-22М3.

Хайтен в своем выступлении отметил, что "китайское правительство и вооруженные силы чрезвычайно агрессивно проводят испытания гиперзвуковых планирующих средств. Они во многих случаях объявляли о том, что делают. Они чрезвычайно агрессивно ведут такие разработки...Поскольку мы вернулись к конкуренции великих держав, это означает, что мы (США) должны быть в состоянии вести такие разработки быстрее остальных."

Напомним, ранее США обнародовали стратегию национальной обороны (СНО), которая сфокусирована на долговременном стратегическом соперничестве с Россией и Китаем. К слову, тот же Хайтен заявил, что многоцелевая система "Посейдон" не дает России преимуществ, так как не меняют систему ядерного сдерживания. Любопытнее для американцев тот факт, что Россия способна защищаться при своей текущей структуре [стратегических] сил. Поэтому вопрос о серьезных военных преимуществах является крайне актуальным.

Стоит добавить, что 1 марта президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию представил системы вооружений под названиями "Кинжал", "Сармат" и "Авангард". Шла речь и о "Посейдоне", который, как выяснилось, американцев не впечатлил. Но его появление без внимания не осталось и это наводит на размышления.