СМИ: миротворцы ООН массово насиловали голодающих детей

Миротворцев ООН обвинили в массовых изнасилованиях детей. По информации британского телеканала Channel 4, тысячи миротворцев совершали насильственные действия сексуального характера над детьми и женщинами во время своих миротворческих миссий.
Британский канал на основе проведенного им исследования заявил, что с начала XXI века более 1700 миротворцев совершили акты изнасилования мирных жителей. Официальные обвинения были предъявлены лишь 50.
Валери из Конго дала интервью журналистам, в котором рассказала, что пострадала от миротворцев в 14 лет. Представитель миссии по имени Дидье Бурже, видя бедствующее положение ее семьи, в качестве компенсации предложил ей деньги.
Об этом случае стало известно, и на Бурже завели уголовное дело во Франции. Ему были предъявлены обвинения в более 20 изнасилованиях несоврешеннолетних, но доказать смогли только два.
Отсидев свой срок, миротворец-преступник рассказал, что они безгранично пользовались своим привилегированным положением. «Они голодали, так что принудить их к сексуальной связи за вознаграждение было довольно легко», - рассказал Бурже.
«Я просто честен. У нас очень хорошие люди, у нас есть люди, которые так себе, у нас плохие люди, и у нас очень плохие люди», - объяснил ситуацию командующий силами ООН генерал-лейтенант Балла Кейта.
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