Израиль официально предупредил Иран о войне

Действующий премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал громкое предупреждение Ирану. По словам израильского премьер-министра, если Иран примет решение перекрыть пролив, являющийся единственным выходом из Красного моря, начнется война.
Речь идет о проливе Баб-эль-Мандеб, расположенном между Аравийским полуостровом и Африкой. Пролив соединяет Красное море с Аденским заливом. Дело в том, что поддерживаемые иранским правительством йеменские повстанцы-хуситы уже не первый раз грозятся перекрыть этот самый пролив. Разумеется, Израиль это не устраивает.
По мнению израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, международная коалиция во главе с израильской армией в случае блокирования Баб-эль-Мандебского пролива объявит Ирану войну.
Недавно президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что встреча представителей американского правительства с иранскими руководителями состоится в самое ближайшее время. Трамп заявил, что он планирует обсудить на встрече ядерную политику Ирана. По словам главы США, его она категорически не устраивает. Дональд Трамп заявил, что лелеет надежду о том, что у Ирана все сложится хорошо и он больше не будет угрозой для соседних стран. Президент США отметил, что на сегодняшний день у Ирана "много трудностей".
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