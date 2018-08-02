Японский министр назвал Курилы Курилами и пожалел об этом

Министр Японии Тэри Фукуи назвал Курилы Курилами. Это противоречит официальной позиции Японии по поводу принадлежности данных островов.
Министр допустил ошибку, выступая на одном из симпозиумов. Сразу после оговорки Тэри Фукуи спешно принес свои извинения, но было уже поздно. Инцидент подобного рода в Японии не мог пройти незамеченным.
Там Курильские острова принято называть "северными территориями" или же "северными островами".
Забавно, что японский министр ошибается уже не в первый раз. Так, около полугода назад он неправильно произнес название одного из Курильских островов. Судя по всему, Тэри Фукуи нужно серьезно подтянуть свои знания во всем, что касается Курил. Тогда ему тоже пришлось приносить свои извинения.
Курильские острова — это цепь островов между полуостровом Камчатка и островом Хокайдо. Курилы включают в себя почти шесть десятков островов. Принадлежат Российской Федерации и входят в состав Сахалинской области. Японское правительство же с этим не соглашается и относит цепь южных островов к своей префектуре Хоккайдо.
Курилы отошли Советскому Союзу в самом конце Второй мировой войны. А именно — в феврале 1945 года. На Ялтинской конференции стран-участниц антинацистской коалиции было достигнуто соглашение о передаче СССР южной части Сахалина и Курильских островов после победы над союзником Третьего Рейха Японией.
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