США угрожают Великобритании, что перестанут считать ее союзником

Как известно, Соединенные Штаты Америки всегда и везде стараются поделиться с мировой общественностью своими замечаниями либо мнением. Так, глава Пентагона Джеймс Мэттис сделал громкое заявление насчет боеспособности Великобритании.
Обращаясь к британскому министерству обороны, Джеймс Мэттис заявил, что Великобритании необходимо наращивать свою военную мощь, чтобы соответствовать статусу военного союзника Соединенных Штатов Америки. Мэттис подчеркнул, что Вашингтон недоволен тем, что Лондон в последнее время все меньше и меньше внимания уделяет своей военной сфере, сокращает ее финансирование, не совершает новых закупок оружия. Джеймс Мэттис пригрозил Великобритании, что тот скользкий путь, что выбрало для себя Королевство, может привести их к ситуации, когда американское правительство перестанет считать их военными союзниками первой величины.
Правительство США отмечает, что на это почетное звание активно претендует Франция, которая в очень скором времени может занять место Великобритании.
Глава Пентагона выразил уверенность в том, что правительство Великобритании в ближайшее время одумается и представит план об увеличении и укреплении своей военной мощи. По мнению Джеймса Мэттиса, Великобритания — страна с амбициями общемирового масштаба, и иметь слабую армию ей не к лицу.
Отметим, что, возможно, доля правды в словах представителя Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки имеется. Так, Соединенное Королевство в последнее время взаправду тратит меньшее количество средств на свое вооружение, чем раньше. "Правда.Ру" недавно писала о том, что правительство Великобритании приняло решение взять на вооружение надувные танки. Судя по всему, в данный момент правительство Великобритании взяло курс на сокращение военной мощи государства.
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