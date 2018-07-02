Стало известно, как будут оправдывать повышение НДС

Эксперты пришли к выводу, что повышение НДС с 18 до 20 процентов - довольно щадащий вариант пополнения бюджета.

К таким выводам пришли эксперты Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) и Института Гайдара в своем совместном исследовании, обнародованном в "Мониторинга экономической ситуации в РФ".

По данным авторов исследования, основной задачей повышения НДС является пополнение бюджета с целью исполнения "майского указа" президента. В своем анализе изменений макроэкономических показателей они отталкиваются от так называемого базового, или теоретического сценария развития экономики - без налоговой реформы и каких-либо изменений фискальной политики.

Ожидается, что повышение НДС приведет к снижению ВВП, потребления, инвестиций, экспорта и импорта (по отношению к базовому сценарию) приблизительно на 0,4-0,6 процента.

При этом повышение страховых взносов для работодателей спровоцировало бы снижение показателей на горазжо большие суммы. ВВП в этом случае снизился бы на 0,8-1,1 процента, инвестиции - на 1-1,5 процента.

Напомним, 14 июня премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о повышении НДС с 18 до 20 процентов. Оно состоится 1 января 2019 года. В тот же день было объявлено о поэтапном повышении пенсионного возраста - до 65 лет у мужчин и 63 у женщин к 2034 году.

После повышения НДС до 20 процентов бизнес в некоторых отраслях начнет экономить на фонде заработной платы, считают эксперты, опрошенные "Правдой.Ру". Правительство предлагает механизмы компенсации роста налогового бремени, но они расплывчаты и говорят о том, что реформа не проработана.

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