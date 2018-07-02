Чебурнет близко: Россия и Китай создают суверенный и закрытый интернет

Интернет, защищенный от киберугроз и политических недругов — утопия, или скорая реальность? По информации "Коммерсантъ", Россия представит в ООН две новые инициативы, которые касаются безопасности в интернете в свете борьбы с киберпреступностью.

Фото: Fotodom. ru

Одна представляет собой свод правил поведения государств в виртуальном пространстве, так называемый киберкодекс, вторая - призывает к радикальному пересмотру имеющей место системы борьбы с киберпреступностью.

Резолюции будут озвучены нынешней осенью на 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Одна из них имеет то же название, что и представляемые Россией ранее, - "Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности".

В прошлые годы она содержала довольно умеренные формулировки, которые страны — члены ООН принимали большинством голосов.

Так, в 2015 году группе правительственных экспертов ООН удалось согласовать первую версию киберкодекса, в частности, содержащего следующие позиции: не атаковать объекты критически важной инфраструктуры друг друга (АЭС, предприятия ТЭКа, системы управления транспортом, банки), не помещать вредоносные программы в производимую IT-продукцию, прилагать усилия по борьбе с хакерами, производящими диверсии с их территории.

Однако в июне 2017 года участники группы разругались и разошлись, не назначив новой встречи. Теперь в новом документе Россия намерена призвать к продолжению работы группы.

Также будет предложен и альтернативный вариант киберкодекса для государств, основой которого станет документ Шанхайской организации сотрудничества "Правила поведения в области обеспечения межнациональной информационной безопасности", который, среди прочего, предусматривает запрет на использование технологий для вмешательства во внутренние дела других государств и гарантии того, что в международном управлении должны играть равную роль все страны.

Однажды уже представленные на суд общественности в 2015 году — эти правила не встретили особой поддержки, поскольку Америка и страны ЕС почувствовали в них попытку ограничить свободы пользователей, выводя на первый план государство как главного контролера Сети.

На поддержку этих стран Россия не рассчитывает и сейчас, но надеется на одобрение со стороны стран Организации договора о коллективной безопасности, ШОС и БРИКС.

Что касается второго документа — "Противодействие использованию информационно-коммуникационных технологий в криминальных целях" - Россия собирается призывать к принятию на уровне ООН конвенции по борьбе с мировой киберпреступностью.

Документ должен прийти на смену Будапештской конвенции Совета Европы о компьютерных преступлениях 2001 года, ратифицированной 53 странами и подписанной еще четырьмя. Россия была единственным государством — членом Совета Европы, не поставившим подпись под конвенцией.

Камнем преткновения для России в документе стал особый доступ к хранящимся на компьютерах данных, который позволяет спецслужбам проводить операции в сетях третьих стран без официального уведомления.

В документе, который сейчас подготовила Россия, такого пункта нет. Между тем, по словам российской стороны, в документе учтены многие новые вызовы современности, связанные с киберпреступностью, включая использование и распространение вредоносных программ, распространение спама, преступления, связанные с детской порнографией.

Инициатива хороша практически всем, за исключением маленькой детали — она призывает к упразднению Будапештской конвенции, а потому шансы на принятие ее Западом малы.

Помимо попыток влиять на мировую ситуацию с киберпреступностью через рекомендательные резолюции, в России всерьез задумываются о новом подходе к управлению Сетью внутри страны, поскольку ни для кого не является секретом тот факт, что над интернетом по всему миру в большой степени властвуют Соединенные Штаты Америки.

Еще в ноябре 2017 года Совбез РФ поручил Минкомсвязи и МИДу начать создавать в странах БРИКС системы серверов DNS — то есть альтернативного интернета.

Работа над этой системой продолжается и сегодня. При этом идет активное сотрудничество с Китаем. Судя по всему, основной интерес представляют для нашей страны идеи главного инженера Центра управления компьютерной сети и управления информационной безопасности — Фан Биньсина — автора концепции "киберсуверенитета".

Основа его такова — полный контроль национального государства над своим сегментом интернета; глубокая защита своего интернет-сегмента от любых внешних атак; все государства должны иметь равные права на использование ресурсов интернета; другие страны не должны контролировать корневые DNS-директории, через которые осуществляется доступ на китайские сайты.

Похоже, взгляды Фан Биньсина оказались Москве чрезвычайно близки, поскольку идея однажды оказаться отключенной от интернета, в случае полной утери общего языка с США, привлекательной мало кому покажется.

Идеи Фан Биньсина привели к созданию в Китае системы "Золотой щит", которая на май 2018 года блокировала 8 тысяч сайтов, признанных "нежелательными". Среди них оказались, в частности, западные соцсети, "Ютьюб", "Твиттер", "Инстаграм", а также американский телеканал HBO, в одной из юмористических программ которого говорилось, что в Китае популярно сравнение председателя КНР Си Цзиньпина с Винни-Пухом.

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