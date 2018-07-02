Скандал: что американский комик тайком узнал у Трампа

Американский комик Джон Мелендес (в США он известен как "Заика Джон") утверждает, что ему не составило труда поговорить по телефону с президентом Дональдом Трампом. От момента, как Мелендеса посетило сие желание, до беседы прошло не более полутора часов.

Фото: REX/Shuttestock

Вернее, сначала затруднения все-таки имели место. Но виной тому была честность комика. Первый звонок в Белый дом он сделал под своим именем, однако получил ответ, что президент чрезвычайно занят. Тогда Мелендесу пришла в голову идея во время повторного звонка назваться чужим именем. Он выбрал для себя роль весьма известного персонажа — сенатора Боба Менендеса. Взяв на вооружение "худший британский акцент в истории", Мелендес снова попытал счастья, и на этот раз в администрации президента его звонок восприняли с достаточным вниманием и пообещали перезвонить.

Звонок Дональда Трампа не заставил себя долго ждать, причем перезвонил президент комику из… личного самолета.

Дональд Трамп, считавший, что разговаривает с сенатором Менендесом, поздравил того с завершением расследования открытого против него дела о коррупции, по которому сенатор был оправдан. Также президент поделился с мнимым Менендесом информацией, что выдвинет нового кандидата в члены Верховного суда США в течение 10-14 дней.

По словам Мелендеса, после случившегося он пребывает в шоке: "Мы просто пошутили, я же комик". Он не может поверить, что за такой короткий срок ему удалось организовать разговор с советником президента Джаредом Кушнером и самим президентом.

Мелендес утверждает, что не слишком разбирается в политике, и разоблачить его было бы довольно просто, достаточно было задать вопрос, к какой партии принадлежит сенатор или какой штат представляет. Но первому лицу необходимость такой проверки даже в голову не пришла.

В Белом доме случившееся объясняют желанием президента "быть доступным для общества", оборотной стороной которого становятся подобные инциденты.

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