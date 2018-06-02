Встреча Трампа с Ким Чен Ыном все-таки состоится

Глава Соединенных штатов Америки Дональд Трамп и верховный лидер Корейской Народно-Демократической республики все же сядут за стол переговоров.

Об этом стало известно на встрече Трампа с делегацией из Северной Кореи. Вашингтон опубликовал фото, на котором президент США держит в руках письмо от северокорейского лидера. Передал письмо Трампу заместитель председателя ЦК Трудовой партии Северной Кореи Ким Ен Чхоль — на фотографии он стоит по правую руку от Трампа. В послании Ким Чен Ына говорится о его заинтересованности в переговорах с Дональдом Трампом.

Напомним, что ранее глава США отказался от встречи с Ким Чен Ыном. С чем было связано это решение, неизвестно — ведь именно Соединенные штаты заинтересованы в денуклеаризации КНДР. Возможно, в своем письме Ким Чен Ын предложил Трампу что-то такое, от чего американский президент просто не смог отказаться, или же, наоборот, сообщил что-то, что насторожило последнего.

Дональд Трамп заявил, что содержание письма нашел очень занимательным, хотя позже признался, что не успел с ним ознакомиться.

Вероятность того, что Ким Чен Ын решился на ядерное разоружение страны крайне низка, а ведь именно это требует от него американское правительство. Отметим, что недавно КНДР посетил министр иностранных дел Российской федерации Сергей Лавров. Возможно, при содействии российского депутата верховный лидер Северной Кореи решил предложить Дональду Трампу сесть за стол переговоров. Многие политологи отмечают, что эту встречу Трамп рассматривает как оригинальный и своеобразный пиар-ход — при успешных для Соединенных штатов результатах переговоров именно Трамп в данном случае будет выглядеть тем, кто добился мирного урегулирования Корейского вопроса.

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