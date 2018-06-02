Чешский аналитик дал комментарий по делу малазийского Boeing

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Аналитик из Чехии Ярослав Штефец заявил, что в деле о рухнувшем в 2014 году на Восточной Украине малазийском Boeing, нет никаких прямых доказательств вины России.

По его словам, ракета, которой был сбит самолет, и в правду была произведена в Советском Союзе. Вот только Ярослав Штефец заявил, что вооруженные силы Российской федерации должны были списать данную ракету в 2012 году, а вооружённые силы иных срок службы продлевают.

Эксперт добавил, что фотографии зенитно-ракетного комплекса "Бук" вообще ничего не доказывают. Штефец также акцентировал внимание на том, что комплекс в таких случаях накрывают парусиной. В этом же случае такая обязательная операция по какой-то причине проведена не была.

Чешский специалист придерживается мнения, что расследование, проводимое "Алмаз-Антея" является объективным и опровергает версию официальную, а заодно и версию украинского правительства. Как говорит Штефец, вероятность того, что "Бук" располагался в населенном пункте Зарощинское, которое в то время контролировалось Вооруженными силами Украины.

Ярослав Штефец сказал и о том, что кто мог управлять зенитно-ракетным комплексом, из которого был сбил малазийский Boeing. По словам чешского аналитика, это могли быть как российский, так украинские и грузинские специалисты — на вооружение этих государств имеются такие комплексы.

Штефец заявил, что по поводу падения малазийского Boeing может существовать две более-менее правдоподобные версии. Первая — что это украинская провокация против России. Вторая — что это ошибка иностранных спецслужб, которые могли дать украинским силовикам о пролете самолета главы Российской федерации Владимира Путина. В последнем случае, уверяет Штефец, существует вероятность того, что зенитно-ракетный комплекс "Бук" были прицельно.

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