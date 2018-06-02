Сенатор от Крыма рассказал, почему Сербия не признала Крым частью России

Член комитета Совета Федерации по международным делам и сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что очень и очень многое в современном мире происходит под диктовку Запада. Цеков акцентировал внимание на том, что Сербия дорожит дружественными отношениями с Российский федерацией, а западные страны так и не признали независимость Косово.

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Крымский сенатор Сергей Цеков отметил, что большая часть событий, произошедшая за последнее время в мире, осуществилась "под диктовку Запада", в том числе и развал Югославии.

Цеков отметил, что в период референдума и воссоединения Крыма с Россией российское правительство обращалось к опыту с Косово. Российская федерация имела в виду, что Запад признал независимость Косово, в отличие от Сербии. Позиция западных стран в отношении Крыма, утверждает сенатор Цеков, есть не что иное, как политика двойных стандартов.

Кремль с пониманием относится к позиции Сербии, сообщает Сергей Цеков. Москва очень признательна, что, в отличие от ряда балканских стран, которые обрели и сохранили свою независимость благодаря России, Сербия не отказывается от партнерства с Российской федерацией.

Глава Сербии Александр Вучич высказался на предмет того, почему же Сербия не признала полуостров частью России. Вучич заявил, что если бы Белград признал Крым российской территорией, то это означало бы, что Сербия признает и независимость Косово. Этого Сербия позволить себе никак не может. Вучич подчеркнул, что из постоянных членов СБ ООН территориальную целостность Сербии поддерживает лишь Россия.