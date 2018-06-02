Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

США заявили, что не заинтересованы в усилении соперничества с Россией

Мир

Соединенные штаты Америки не заинтересованы в том, чтобы градус соперничества с Россией и Китаем резко усилился. Такое заявление сделал министр обороны США Джеймс Мэттис.

США заявили, что не заинтересованы в усилении соперничества с Россией. 387620.jpeg

Министра обороны Соединенных штатов попросили прокомментировать новую стратегию американской военной обороны, в которой Российская федерация и Китай числятся "потенциальными соперниками". В ответ на вопрос Джеймс Мэттис выразил надежду, что в скором времени отношения американского правительства с Москвой и Пекином приобретут характер взаимовыгодного сотрудничества, а не соперничества. Мэттис добавил, что Соединенные штаты будут разочарованы, если отношения между Вашингтоном и Москвой с Пекином продолжат накаляться.

Джеймс Мэттис заявил также, что с его точки зрения, у России больше общего с Западной Европой и США, чем с Китаем. По его словам, у Пекина же больше точек соприкосновения и взаимопонимания с тихоокеанскими государствами, Соединенными штатами и Индией, нежели с Россией. Джеймс Мэттис отметил, что, по его мнению, Россия и Китай своими отношениями демонстрирует полное несоответствие интересов. Министр обороны Соединенных штатов добавил, что, разумеется, интересы Москвы и Пекина могут совпадать, но вряд ли это будет означать долгое и плодотворное взаимовыгодное сотрудничество — скорее, заявил Мэттис, это будет краткосрочная перспектива.

По словам Джеймса Мэттиса, в будущем он надеется наладить сотрудничество как с Пекином, так и с Москвой. Его запланированная на конец июня рабочая поездка в Пекин лишь подтверждает его слова, говорит он. Путь соперничества не единственно возможный путь, по мнению Джеймса Мэттиса. Министр обороны США выразил надежду, что когда-нибудь Россия и Китай "примут реальность" и все три государства смогут прийти к консенсусу в вопросах взаимного недопонимания.

Также Джеймс Мэттис акцентировал внимание на том, что в годы Второй мировой войны Россия, США и Китай были союзниками.

Мэттис заверил, что соперничество и вражда не являются приоритетами Соединенных штатов Америки. Американское правительство, по его словам, готово идти на диалог когда угодно и с кем угодно.

Отвечая на заданный вопрос о новой стратегии американской военной обороны, в которой Российская Федерация и Китайская народная республика значатся "потенциальными соперниками", Джеймс Мэттис добавил, что обязательно перечитает основные положения этих документов. Порой, уверяет он, чтобы вникнуть в суть и разобраться в вопросе, недостаточно перечитать документ и 30 раз.

Развод по-царски
 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook

Пентагон назвал главных врагов США
Темы США Пекин Китай Россия Москва Вашингтон
Обсудить
Актуальная аналитика
Мнение эксперта
Криптоэксперты: блокчейн себя изжил
Южная Америка
Украина пойдет по пути Колумбии и войдет в НАТО
Необычная неделя
Как болтливая жена спасла Бабченко от СБУ, и еще тайны недели
Читательский топ
"Немедленно вон из Сирии": Асад выдвинул Трампу ультиматум
СМИ сообщили о срочной секретной встрече Путина, Си и Ким Чен Ына
Global Times: привычка США ломать страны сломалась на России
Чем Валентина Матвиенко лучше Аркадия Бабченко?
Лукашенко пригрозил закрыть границу с Россией
Новости Все >
За первые пять месяцев 2018 года Крым принял миллион туристов
Ответный удар: Порошенко собрался построить мост через Дунай
В Британии сообщили о готовности Абрамовича продать "Челси"
Названа причина, почему Зидан ушел из "Реала". Все просто
Лукашенко пригрозил закрыть границу с Россией
Создан штаб сопротивления профсоюзов повышению пенсионного возраста
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Ближний Восток
"Немедленно вон из Сирии": Асад выдвинул Трампу ультиматум

Сирийский лидер Башар Асад заявил, что США придется уйти из страны, так они находятся там без каких-либо юридических оснований. 

"Немедленно вон из Сирии": Асад выдвинул Трампу ультиматум
СМИ сообщили о срочной секретной встрече Путина, Си и Ким Чен Ына
Мир
СМИ сообщили о срочной секретной встрече Путина, Си и Ким Чен Ына
Мир
Global Times: привычка США ломать страны сломалась на России
Власть
Чем Валентина Матвиенко лучше Аркадия Бабченко?
Власть
Чем Валентина Матвиенко лучше Аркадия Бабченко?

По теме Аркадия Бабченко возникает два вопроса. Один связан с гражданством этого "журналиста", а другой - о реакции Валентины Матвиенко...

Чем Валентина Матвиенко лучше Аркадия Бабченко?
"Немедленно вон из Сирии": Асад выдвинул Трампу ультиматум
Ближний Восток
"Немедленно вон из Сирии": Асад выдвинул Трампу ультиматум
Белоруссия
Лукашенко пригрозил закрыть границу с Россией
Украина
Раскрыты реальные цели спецоперации СБУ с "убийством" Бабченко
Мир
Пропавший в 80-е советский летчик хочет вернуться из Афганистана домой

В Афганистане найден живым пропавший без вести советский военный летчик. Об этом сообщил руководитель Союза десантников России, Герой Советского Союза генерал-полковник Валерий Востротин.

Пропавший в 80-е советский летчик хочет вернуться из Афганистана домой
"Немедленно вон из Сирии": Асад выдвинул Трампу ультиматум
Ближний Восток
"Немедленно вон из Сирии": Асад выдвинул Трампу ультиматум
США и Канада
У 43% американцев нет возможности платить за еду и за аренду квартир
Наука и техника
Западные СМИ: почему Су-35С не хуже Су-57
Любовь Степушова Украина пойдет по пути Колумбии и войдет в НАТО Любовь Степушова Василий Амирджанов Выстоит ли Европа на трампоопасном направлении Василий Амирджанов Соломон Соловьев Астролог: рожденные 01.06 привлекательны Соломон Соловьев
Комментарии
Все подробности: кто, как и почему убил или казнил Бабченко
Чем Валентина Матвиенко лучше Аркадия Бабченко?
Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка
Лукашенко пригрозил закрыть границу с Россией
Кто в России дает добро на повышение цены на бензин?
Кто в России дает добро на повышение цены на бензин?
Кто в России дает добро на повышение цены на бензин?
Преемник во многих лицах: кого Назарбаев готовит себе на смену
СМИ сообщили о срочной секретной встрече Путина, Си и Ким Чен Ына
СМИ сообщили о срочной секретной встрече Путина, Си и Ким Чен Ына
Израиль: детей будут обучать на деньги убийц
Лукашенко пригрозил закрыть границу с Россией
СМИ сообщили о срочной секретной встрече Путина, Си и Ким Чен Ына
Пенсионная реформа: "Если хилый - сразу в гроб"?
США официально объявили ЕС и Канаде торговую войну
Трамп заблокирует импорт немецких автомобилей в США
Ответный удар: Порошенко собрался построить мост через Дунай
Ответный удар: Порошенко собрался построить мост через Дунай
Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка
Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка
Председатель Еврокомиссии призвал заканчивать с демонизацией России
Новости Армении
Готова ли Россия к выходу Армении из ЕАЭС и ОДКБ?

В Армении приступил к работе новый состав правительства премьера Николы Пашиняна. Что там собрались за люди и какой курс они будут вести в отношении России?

Готова ли Россия к выходу Армении из ЕАЭС и ОДКБ?
Преемник во многих лицах: кого Назарбаев готовит себе на смену
Бывший СССР
Преемник во многих лицах: кого Назарбаев готовит себе на смену
Близорукий ЕС вернул ядерную завесу на Вислу
Евросоюз
Близорукий ЕС вернул ядерную завесу на Вислу
Кремль могут обвинить в убийстве Мертвого моря
Мир
Кремль могут обвинить в убийстве Мертвого моря
В MI6 меняют бондов на женщин и мигрантов
Евросоюз
В MI6 меняют бондов на женщин и мигрантов
Как сделать из Азербайджана врага России
Бывший СССР
Как сделать из Азербайджана врага России
СМИ: британские ВВС - самые грозные в мире на десятилетия
Мир
СМИ: британские ВВС - самые грозные в мире на десятилетия
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе
США и Канада
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе
Почему американцы бегут из Калифорнии
США и Канада
Почему американцы бегут из Калифорнии
Как Россия спохватилась и сделала ставку на ЧВК
Мир
Как Россия спохватилась и сделала ставку на ЧВК
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался