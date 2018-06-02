США заявили, что не заинтересованы в усилении соперничества с Россией

Соединенные штаты Америки не заинтересованы в том, чтобы градус соперничества с Россией и Китаем резко усилился. Такое заявление сделал министр обороны США Джеймс Мэттис.
Министра обороны Соединенных штатов попросили прокомментировать новую стратегию американской военной обороны, в которой Российская федерация и Китай числятся "потенциальными соперниками". В ответ на вопрос Джеймс Мэттис выразил надежду, что в скором времени отношения американского правительства с Москвой и Пекином приобретут характер взаимовыгодного сотрудничества, а не соперничества. Мэттис добавил, что Соединенные штаты будут разочарованы, если отношения между Вашингтоном и Москвой с Пекином продолжат накаляться.
Джеймс Мэттис заявил также, что с его точки зрения, у России больше общего с Западной Европой и США, чем с Китаем. По его словам, у Пекина же больше точек соприкосновения и взаимопонимания с тихоокеанскими государствами, Соединенными штатами и Индией, нежели с Россией. Джеймс Мэттис отметил, что, по его мнению, Россия и Китай своими отношениями демонстрирует полное несоответствие интересов. Министр обороны Соединенных штатов добавил, что, разумеется, интересы Москвы и Пекина могут совпадать, но вряд ли это будет означать долгое и плодотворное взаимовыгодное сотрудничество — скорее, заявил Мэттис, это будет краткосрочная перспектива.
По словам Джеймса Мэттиса, в будущем он надеется наладить сотрудничество как с Пекином, так и с Москвой. Его запланированная на конец июня рабочая поездка в Пекин лишь подтверждает его слова, говорит он. Путь соперничества не единственно возможный путь, по мнению Джеймса Мэттиса. Министр обороны США выразил надежду, что когда-нибудь Россия и Китай "примут реальность" и все три государства смогут прийти к консенсусу в вопросах взаимного недопонимания.
Также Джеймс Мэттис акцентировал внимание на том, что в годы Второй мировой войны Россия, США и Китай были союзниками.
Мэттис заверил, что соперничество и вражда не являются приоритетами Соединенных штатов Америки. Американское правительство, по его словам, готово идти на диалог когда угодно и с кем угодно.
Отвечая на заданный вопрос о новой стратегии американской военной обороны, в которой Российская Федерация и Китайская народная республика значатся "потенциальными соперниками", Джеймс Мэттис добавил, что обязательно перечитает основные положения этих документов. Порой, уверяет он, чтобы вникнуть в суть и разобраться в вопросе, недостаточно перечитать документ и 30 раз.
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