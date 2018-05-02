В ЛНР заявили о начале "горячей" стадии конфликта

Власти ЛНР заявили, что конфликт в Донбассе перешел в "горячую стадию". Об этом сообщил и.о. главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник.

По его словам, "новая волна военной и террористической активности в Донбассе со стороны действующей на Украине власти снова переводит конфликт в горячую стадию".

Пасечник напомнил об ударе артиллерии по парадному расчету, готовившемуся к празднованию Дня Победы и бомбардировку блокпоста МВД республики.

"Возможно, эти планы и приведут к победе неонацизма на Украине, но мы встретим свой праздник 9 Мая, как и положено потомкам победителей", - заключил Пасечник.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий написал заявление об отставке по состоянию здоровья. Об этом стало известно вечером в пятницу.

Временно исполняющим обязанности главы ЛНР стал руководитель республиканского МГБ Леонид Пасечник. Собственно, он и сообщил о заявлении Плотницкого. Пасечник также сообщил, что Плотницкий назначен на должность уполномоченного от ЛНР по исполнению Минских соглашений.

Ранее появились сообщения, что Игорь Плотницкий находится в Москве. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в связи с этим заявил, что этот вопрос не относится к компетенции Кремля.

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