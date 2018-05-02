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Источник Правда.Ру

Китай отменил пошлины на импортные лекарства от онкологии

Мир

1 мая китайские власти отменили пошлины на импорт всех лекарственных средств от рака.

Китай отменил пошлины на импортные лекарства от онкологии. 386544.jpeg

По данным китайских СМИ, в список включены также импортируемые средства китайской традиционной медицины. 

Налог на добавленную стоимость для производителей и импортеров лекарственных средств также сократится.

Согласно сообщению китайского государственного института рака, рынок противоопухолевых средств в Китае превышает 120 млрд юаней ($19,1 млрд).

Сообщается, что ежегодно онкология диагностируется в Китае для 3,5 млн человек. Наиболее распространенные типы онкологических заболеваний в КНР: рак легких, груди и желудка.

"Правда.Ру" ранее сообщала о том, что Совет Федерации предлагал оплачивать редкие лекарства, которые не продаются в России и не имеют отечественных аналогов, за государственный счет. По новым поправкам, лекарства будут приобретать для тех, кто получит рецепт на них от врачебного консилиума.

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Темы китай лекарства
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