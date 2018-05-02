Китай отменил пошлины на импортные лекарства от онкологии

1 мая китайские власти отменили пошлины на импорт всех лекарственных средств от рака.

По данным китайских СМИ, в список включены также импортируемые средства китайской традиционной медицины.

Налог на добавленную стоимость для производителей и импортеров лекарственных средств также сократится.

Согласно сообщению китайского государственного института рака, рынок противоопухолевых средств в Китае превышает 120 млрд юаней ($19,1 млрд).

Сообщается, что ежегодно онкология диагностируется в Китае для 3,5 млн человек. Наиболее распространенные типы онкологических заболеваний в КНР: рак легких, груди и желудка.

"Правда.Ру" ранее сообщала о том, что Совет Федерации предлагал оплачивать редкие лекарства, которые не продаются в России и не имеют отечественных аналогов, за государственный счет. По новым поправкам, лекарства будут приобретать для тех, кто получит рецепт на них от врачебного консилиума.

Читайте также:

Дефицитные и дорогие западные лекарства оплатит госбюджет