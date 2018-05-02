Facebook отсортирует СМИ по степени достоверности

Руководство Facebook начало ранжировать СМИ по степени достоверности информации.

Основатель сети Марк Цукерберг заявил, что социальная сеть начала ранжировать средства массовой информации по рейтингу достоверности.

По данным BuzzFeed, Цукерберг уже встретился с группой руководителей СМИ после выступления на ежегодной конференции разработчиков.

На встрече также были представители CNN, NBC, Daily Beast, New York Post и многих других изданий и телеканалов.

По словам Цукерберга, компания собрала данные о том, как пользователи воспринимают различные СМИ и доверяют ли они им.

Правда.Ру" ранее сообщала о том, что сканжальная компания Кембридж Аналитика действительно занималась сбором личных данных пользователей Facebook.

Как пояснил экс-сотрудник АНБ Эдвард Сноуден после блокировки аккаунта компании, работавшей на Трампа во время выборов, "раньше деятельность компаний, занимавшихся сбором и продажей подробных данных о частной жизни людей, коротко описывали как "скрытое наблюдение". Их ребрендинг в социальные сети является самым успешным обманом со времен, когда "Департамент войны" (англ. «Department of War» - Военное министерство США) стал Министерством обороны".

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