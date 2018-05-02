В российском Совете Федерации считают, что США и РФ могут столкнуться напрямую только в двух местах мира.
Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что сейчас в мире существуют две точки, где Россия и США могут столкнуться напрямую.
"Есть две зоны потенциального столкновения США и России: Сирия и Балтика. Военная активность США на Балтике может спровоцировать острый кризис", - написал сенатор у себя в Twitter.
Позже "Правда.Ру" сообщила, что опубликовано видео удара США по русским наемникам. Американская пресса обнародовала снятое с беспилотника видео удара, нанесенного международной коалицией во главе с США на севере Сирии.
Погибшие россияне участвовали в военных действиях в рамках российской частной военной компании, так называемой ЧВК Вагнера. Обстоятельства военного конфликта до сих пор точно не установлены.
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