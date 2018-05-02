Жители Лондона вышли на улицы с портретами Сталина

Пресса Великобритании пишет о том, что на первомайском митинге в Лондоне британцы развернули портреты Сталина.

1 мая тысячи англичан вышли на улицы Лондона с акциями протеста и приняли участие в митинге на Трафальгарской площади. Они выступали за улучшение условий и оплаты труда, сообщает Daily Mail.

Сообщается, что некоторые из митингующих подняли коммунистические флаги и портреты Иосифа Сталина. В митинге принимали участие работники нескольких британских сетевых предприятий, недовольные условиями и оплатой труда.

При этом среди митингующих присутствовали работники Министерства юстиции Великобритании. Издание сообщает, что на одном из баннеров, развёрнутом во время митинга, был изображен большой портрет Сталина, а также приведена цитата советского лидера, в которой говорится о "диктатуре пролетариата" и переходе от капитализма к коммунизму.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что сегодня по всему миру отмечают День международной солидарности трудящихся. Впрочем, это, если можно так сказать, официальное наименование праздника. Его также называют Днем весны и труда, Днем труда, Днем весны.

А в нашей стране прижилось название по дате проведения: Первомай.Официальным праздник в Советской России стал в 1918 году, получив название День Интернационала.

Скандальным вышел Первомай в 1990 году, когда на Красную площадь вышла колонна с антисоветскими лозунгами. Президент СССР Михаил Горбачев и другие руководители страны покинули трибуну Мавзолея.В 1992 году постановлением Верховного Совета РФ от 30 июня День солидарности трудящихся был переименован в Праздник весны и труда.

В 1993 году первомайская демонстрация трудящихся в Москве закончилась массовыми беспорядками. По официальным данным, в результате пострадали несколько десятков человек, погиб сотрудник ОМОНа.

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