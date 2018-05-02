Немецкие эксперты пришли к выводу, что большинство многоцелевых истребителей Eurofighter сегодня непригодны для участия в военных операциях.
Как пишет Der Spiegel со ссылкой на источники, многие истребители не допускают к полетам из-за потенциальных проблем с расположенными на крыльях контейнерами.
Сенсоры системы охлаждения могут могут подтекать, а из-за этого в свою очередь может быть полностью нарушена работа датчиков. В связи с этим ВВС страны не могут выполнять задачи в рамках НАТО в случае потенциального конфликта при таких технических проблемах.
При этом у немецкой армии недостаточно ракет для ведения воздушного боя, говорится в статье. Сейчас их хватит лишь для того, чтобы оснастить четыре истребителя.
"Правда.Ру" ранее сообщала, что руководство европейских компании Airbus и Dassault Aviation заключили соглашение по разработке и выпуску европейских истребителей нового поколения.
Планируется, что истребители должны стать конкурентом американских F-35. Производители боевых самолетов Eurofighter и Rafale работают над европейской системой боевых самолетов будущего (FCAS).
Новая разработка заменит существующие самолеты F-35 к 2040 году. Также программа предполагает производство беспилотников.
Ожидается, что правительства Франции и Германии должны будут еще изложить свои точные требования к программе. Не исключено участие в проекте британской компании BAE Systems.
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