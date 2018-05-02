Японцы отправили иностранных практикантов на радиоактивную "Фукусиму"

Руководство японской компании Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (TEPCO) использовало шесть иностранных стажеров для выполнения строительных работ на пострадавшей от катастрофы АЭС "Фукусима".

Такое действие является прямым нарушением правил компании. Напомним, в феврале прошлого года TEPCO заявила, что она не позволит иностранным стажерам работать на АЭС даже в тех районах, которые считаются безопасными и не требуют ношения защитных костюмов или дозиметров.

Тем не менее, компания наняла шесть иностранных стажеров для работы на заводе, пострадавшем в 2011 году от цунами, вызвавшего худшую ядерную катастрофу со времен Чернобыля в 1986 году.

Сообщается, что иностранные стажеры были привлечены к строительству фундамента и начали работать с ноября прошлого года. Причем, им не было выдано никакого инструктажа по вопросам безопасности или защиты от радиации.

Стоит добавить, что программа стажеров, введенная в 1983 году с целью получать практику в Японии, привела к тому, что японская сторона попросту использовала их работу на запрещенном объекте. Министерство юстиции сообщило, что по данному обвинению начато расследование.

Читайте также:

Товары из Японии еще долго будут опасны?