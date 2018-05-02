Россия насторожила Запад сокращением военных расходов

По данным немецких экспертов, в 2017 году военные расходы в мире достигли своей наивысшей отметки после окончания холодной войны.

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Как сообщает Frankfurter Allgemeine, в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) говорится, что в прошлом году глобальные расходы на вооружение составили $1,7 трлн, что на 1,1% выше показателей 2016 года.

На первом месте по военным расходам - Пекин, увеличивший военный бюджет сразу на 12% до $228 млрд. Напомним, что конгресс США в прошлом году принял решение увеличить расходы на оборону в 2018 году до $700 млрд.

При этом впервые за 20 лет военный бюджет Российской Федерации сократился на 20%, потому Россия уступила третье место в списке стран с наибольшими расходами на вооружение Саудовской Аравии.

По данным Frankfurter Allgemeine, свой вклад в увеличение расходов на вооружение на европейском континенте внесла и Германия. В 2017 году военный бюджет бундесвера вырос на 3,5% и составил $44,3 млрд.

Военные расходы США составляют 35% от общего их объема в мире, еще 21% достается Европе. США и их союзники имеют свои базы и военные подразделения по всему миру, о чем развернуто писала Правда.Ру. Большинство государств обращаются за инструкторами и охраной в частные американские компании.

Обозреватели Washigtonsblog.com отмечают, что резкое увеличение расходов США на оборону не сделало мир безопаснее, зато количество террористических атак после агрессии США в сторону Ирака в 2001 году существенно увеличилось.

В 2013 году 65 мировых стран признали Вашингтон самой большой угрозой всему миру: Ирак превратился в ежедневно бомбящийся ад, подобное происходит с Ливией, Афганистаном, Пакистаном, Сомали, Сирией, а с недавнего времени - Йеменом.

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