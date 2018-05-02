Южнокорейский президент Мун Чжэ Ин заявил, что возможность вывода войск США, дислоцированных в стране, если с КНДР будет заключён мирный договор, исключена.
Как сообщает Рёнхап, официальный представитель администрации южнокорейского президента Ким Ый Гём пояснил, что "вооружённые силы США в Корее являются вопросом союзнических отношений Южной Кореи и США и не имеют никакого отношения к подписанию мирного договора".
По данным источника агентства, американские военные в Южной Корее "выполняют роль посредника с сильными соседями, окружающими страну, такими как Китай и Япония".
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что КНДР в мае закроет ядерный полигон Пхунгери. Процесс демонтажа будет публичным.
Новость прозвучала на брифинге пресс-секретаря президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в Сеуле. Договоренность о закрытии была достигнута лидерами двух стран в ходе саммита 27 апреля. В перспективе - полное разоружение полуострова.
Читайте также:
Южная Корея призвала США и КНДР не раздражать друг друга
Исторические кадры: Ким Чен Ын "резвится" в Южной Корее
Путин: ядерная программа КНДР - очень острая проблема
Американские ученые назвали продукт, который положительно влияет на сосуды и сердце и к тому же снижает вес.
Официальный Киев направил в Донбасс тяжелое вооружение и четыре вагона с военными.
В Вашингтоне куда-то пропал саженец дуба, посаженный супружескими парами президента Франции и президента США.
Американский публицист Патрик Бьюкенен в интервью "Правде.Ру" рассказал о своем видении проблем современного Запада. Действительно ли они настолько серьезны?