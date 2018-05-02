ВСУ обсуждает карательную операцию для возвращения Донбасса

Украинские власти назвали три способа решения конфликта в Донбассе. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак поделился этой информацией с "Громадским радио".

Первый вариант предполагает силовое решение, согласно которому за две недели Украина получит полный контроль над территориями самопровозглашенных республик. Но в данном случае есть риск ответа со стороны России.

Грымчак оставшиеся два плана назвал "хорватскими". По его словам, "в Хорватии были Сербская Краина и Восточная Славония. Сербскую Краину освободили военным путем - путем операции хорватской армии, но сербская армия осталась в казармах и не пошла навстречу хорватской армии".

Еще один вариант, "который был применен в Восточной Славонии, мы сегодня рассматриваем как основной. Это введение миротворческой миссии, которой предшествует вывод иностранных войск, вывод российских наемников. Также предстоит разоружить боевиков, создать международную переходную администрацию для передачи этих территорий под контроль Украины".

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что основатель полка Нацгвардии Украины "Азов" Андрей Билецкий заявил, что Киеву следует максимально ослабить Россию, а потом напасть на нее для возвращения Крыма.

Билецкий в эфире телеканала NewsOne отметил, что воссоединение Крыма с Россией состоялось тогда, когда Украина была ослаблена событиями на Майдане.

По его словам, Украине нужно дейстовать аналогичным образом, "нужно ослаблять Россию изнутри, а это возможно, потому что там есть огромные внутренние, национальные, социальные, религиозные проблемы".

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