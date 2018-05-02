Экс-министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявил, что Киеву нечего противопоставить проекту строительства газопровода "Северный поток - 2".
Ставицкий в интервью телеканалу NewsOne пояснил, что "Украина теряет свой шанс выстоять в этом противостоянии".
По его словам, из-за "Турецкого потока" и "Северного потока - 2" доходы Киева сократятся как минимум вдвое.
Ставицкий также подчеркнул, что доля России на газовом рынке Евросоюза составляет примерно треть.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что 27 марта власти Германии дали разрешение о строительстве и эксплуатации трубопровода "Северный поток - 2" в исключительной экономической зоне Германии в Балтийском море.
Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства, "после тщательной проверки, включая оценку воздействия на окружающую среду", выяснилось, что препятствий для удовлетворения запроса о прокладке трубопровода по морскому дну на отрезке протяженностью 31 км нет.
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