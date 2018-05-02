В ООН по-тихому убирают русский язык

Представители России при ООН выступили с заявлением против выдавливания русского языка из Организации Объединенных Наций.

По словам российских дипломатов, необходимо "не допустить развитие ситуации, при которой знание английского языка превратится в "пропуск» в мир ООН, что подрывает сам фундаментальный принцип всемирного охвата Организации".

Постпредство России в своем Twitter также отметило, что "любые шаги, идущие в ущерб языковому паритету, - недопустимы".

В заявлении представителя российского МИДа Максима Буякевича также отмечается, что российская сторона продолжает "ожидать от Департамента общественной информации (ДОИ) ООН адекватного уровня финансирования переводческих услуг на русском языке, а также недопущения снижения их качества".

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Дональд Трамп предложил реорганизовать ООН. Американская сторона призывает изменить структуру организации, чтобы улучшить координацию работы между различными подразделениями - в том числе и за счет сокращения количества персонала.

Разработанную Вашингтоном программу реорганизации не поддержали 56 стран, среди них три постоянных члена Совбеза ООН - Россия, Китай и Франция.

Прокомментировать причины разногласий между старожилами организации "Правда.Ру" попросила председателя российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии, бывшего заместителя генерального секретаря ООН Сергея Орджоникидзе.

"Это совершенно бесполезное занятие - организация подобного рода так называемого саммита и принятие какой-то декларации. Так решения в ООН о реформе не принимаются. Эта декларация - бумажка, которую приняли и забыли. А решение принимается всеми членами ООН на сессии Генеральной ассамблеи, она открывается во вторник.

С делано же все это исключительно для собственного пиара, чтобы немножечко отвлечь внимание от внутренних проблем и давления изнутри. Им надо как-то отвлечь внимание от всего этого разворота - не только весьма неприятного, но и опасного для них. Мотив у всех один и тот же. Я эту бумагу видел: там ничего особенного нет, кроме сокращения расходов на ООН, и соответствующей реформы", - сказал Орджоникидзе.

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