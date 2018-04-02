Моряков захваченного судна "Норд" заставляют стать украинцами

Моряков задержанного судна "Норд" принуждают признать себя гражданами Украины.

При этом на борт до сих пор не допущен российский консул по причине того, что там якобы нет россиян.

"Со слов адвокатов, очень недружелюбные и провокационные действия украинской пограничной службы. Ощущение, что ребят вынуждают признать себя гражданами Украины. Погранслужбе всё равно, как они питаются, как состояние корабля", - пояснила представитель владельца.

Снабжение экипажа пищей на данный момент происходит через адвокатов, договоры на необходимую медпомощь службы Украины отказываются заключать.

Напомним, 26 марта корабль украинских пограничников задержал в Азовском море рыболовецкое судно под флагом России.

По данным СМИ, на борту судна "Норд" находился экипаж из 10 человек. Пограничники остановили его в 15 милях от Обиточной косы, сообщили в Госпогранслужбе Украины.

В настоящее время причины задержания устанавливаются. Украинские издания пишут, что на судне находилось десять членов экипажа, которые якобы нарушили порядок выезда из Украины. У экипажа были найдены паспорта граждан РФ, выданные в Керчи.

Известно, что задержанное судно с командой на борту отконвоировано в порт Бердянска для проведения дальнейших проверочных и процессуальных действий. Также будут устанавливаться личности задержанных.