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Источник Правда.Ру

В армии НАТО появилась форма для беременных солдат

Мир

Руководство немецкой армии приняло решение начинает серийное производство формы для беременных.

В армии НАТО появилась форма для беременных солдат. 385335.jpeg

Как пишет Deutsche Welle со ссылкой на представителя Минобороны Германии. Как отмечается, на данном этапе проводятся испытания в тестовых группах, прототипы могут быть изменены.

Сообщается, что стоимость разработки обойдётся в €650 тыс. Уточняется, что беременными являются около 2% от 20 тыс. женщин, работающих в Вооружённых силах ФРГ.

Отметим, что раньше женщинам на больших сроках беременности разрешалось носить гражданскую форму. Ранее сообщалось, что власти Саудовской Аравии дали жительницам страны право проходить службу в Вооружённых силах страны.

"Правда.Ру" ранее сообщала о том, что в настощее время армия Германии самая малочисленная за всю историю страны, и скорее всего, сама свои границы и границы НАТО защитить она не сможет.

А в это время, делая "ложные", по словам автора материала, утверждения о задолженности Берлина перед НАТО, президент США активно призывает Германию к обсуждению вопроса об увеличении оборонного бюджета.

"Это очевидная глупость, но в этих дискуссиях есть зерно истины: в последние 25 лет, с момента окончания холодной войны, Бундесвер реализовывал масштабную программу разоружения. И кажется, что он сейчас едва ли в состоянии выполнить основную задачу: защищать страну и, как следствие, военный альянс в случае чрезвычайной ситуации", — констатирует издание.

Во времена холодной войны Бундесвер состоял из 500 тысяч солдат. Сейчас его численность равна примерно 176 тысячам. Это самая маленькая армия в истории Германии, отмечает автор.

Темы армия
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