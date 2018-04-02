В армии НАТО появилась форма для беременных солдат

Руководство немецкой армии приняло решение начинает серийное производство формы для беременных.

Как пишет Deutsche Welle со ссылкой на представителя Минобороны Германии. Как отмечается, на данном этапе проводятся испытания в тестовых группах, прототипы могут быть изменены.

Сообщается, что стоимость разработки обойдётся в €650 тыс. Уточняется, что беременными являются около 2% от 20 тыс. женщин, работающих в Вооружённых силах ФРГ.

Отметим, что раньше женщинам на больших сроках беременности разрешалось носить гражданскую форму. Ранее сообщалось, что власти Саудовской Аравии дали жительницам страны право проходить службу в Вооружённых силах страны.

"Правда.Ру" ранее сообщала о том, что в настощее время армия Германии самая малочисленная за всю историю страны, и скорее всего, сама свои границы и границы НАТО защитить она не сможет.

А в это время, делая "ложные", по словам автора материала, утверждения о задолженности Берлина перед НАТО, президент США активно призывает Германию к обсуждению вопроса об увеличении оборонного бюджета.

"Это очевидная глупость, но в этих дискуссиях есть зерно истины: в последние 25 лет, с момента окончания холодной войны, Бундесвер реализовывал масштабную программу разоружения. И кажется, что он сейчас едва ли в состоянии выполнить основную задачу: защищать страну и, как следствие, военный альянс в случае чрезвычайной ситуации", — констатирует издание.

Во времена холодной войны Бундесвер состоял из 500 тысяч солдат. Сейчас его численность равна примерно 176 тысячам. Это самая маленькая армия в истории Германии, отмечает автор.