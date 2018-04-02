Ужаснувшиеся немцы назвали "геноцидом" действия ВСУ в Донбассе

Немецкие политики прокомментировали действия Киева в вооруженном конфликте на востоке страны.

Председатель фракции партии "Левые" в округе Оснабрюк и руководитель проекта "Народная дипломатия" в Германии Андреас Маурер отметил, что в Донбассе продолжается "геноцид" и идет "война против мирного народа".

"Если подумать, что в населенном пункте до войны жило более 3500 человек, на сегодняшний день - 1600. Конечно, многие из них и переехали, но переехали на основании чего: пришлось покинуть населенный пункт, так как иначе их бы убили", - рассказал Маурер.

Немецкий политик недавно побывал в Донбассе где убедился в том, что киевское правительство "объявило несколько миллионов человек сепаратистами и террористами".

"Правда.Ру" ранее информировала о том, что министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль и министр иностранных дел Украины Павел Климкин так и не добрались до линии разграничения в Донбассе из-за плохих погодных условий. Об этом Климкин написал в своем "твиттере".

Стоит добавить, что глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль выступил с заявлением, что Германия не считает конфликт на востоке Украины замороженным. По словам Габлиэля, "для нас конфликт не заморожен и не забыт, он актуален и очень опасен".