Рада Украины сообщила о параличе ВСУ из-за требований НАТО

Украинская Верховная Рада пришла к выводу, что попытки перестроить украинскую армию по западному образцу приведут к катастрофическим последствиям для ВСУ.

Как заявил депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук в интервью "Апострофу", законопроект о создании Объединенного оперативного штаба не учитывает украинских реалий.

Он отметил, что приказы нового органа будут расходиться с задачами, поставленными Генштабом, который имеет тот же статус подчиненности. В результате такие реформы вызовут путаницу и в конце концов могут "парализовать всю систему военного управления в ВСУ".

Напомним, депутаты ранее внесли законопроект о национальной безопасности и обороне.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что старший оборонный советник Стивен Сильверстайн из США, который работает на Украине уже год, считает, что российская армия объективно слабее украинской.

В своем интервью украинскому изданию 112. ua Сильверстайн пояснил, что Россия с ее "советскими подходами к организации своей армии" слабее Украины.

По его словам, "в плане менталитета Россия намного слабее, в плане вооружения - гораздо сильнее. Но в долгосрочной перспективе стандарты НАТО и международные стандарты и подходы обеспечат формирование очень маневренной военной силы, которая будет легко приспосабливаться и поддаваться адаптации. Вот почему развивается Польша, бывшая Чехословакия, почему развилась Восточная Германия - через изменение менталитета людей и, в частности, военных. Он отличается от московского".