Верховный суд России в конце апреля изучит вопрос о пересмотре так называемого дела "Ив Роше" в отношении оппозиционера Алексея Навального и его брата Олега.
В сообщении суда говорися, что в связи с решением ЕСПЧ президиум Верховного суда 25 апреля рассмотрит представление председателя Верховного суда РФ о возобновлении производства по делу Навальных.
"Правда.Ру" ранее сообщала, что европейский суд по правам человека не нашел политических мотивов в действиях российских правоохранительных органов в деле "Ив Роше" в отношении Алексея и Олега Навальных. В своем постановлении суд в Страсбурге подтвердил, что осуществление правосудия по уголовному делу не может преследовать политические цели.
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