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Источник Правда.Ру

Навального снова могут посадить за "Ив Роше"

Мир

Верховный суд России в конце апреля изучит вопрос о пересмотре так называемого дела "Ив Роше" в отношении оппозиционера Алексея Навального и его брата Олега.

Навального снова могут посадить за "Ив Роше". 385299.jpeg
Фото: instagram.com/navalny

В сообщении суда говорися, что в связи с решением ЕСПЧ президиум Верховного суда 25 апреля рассмотрит представление председателя Верховного суда РФ о возобновлении производства по делу Навальных. 

"Правда.Ру" ранее сообщала, что европейский суд по правам человека не нашел политических мотивов в действиях российских правоохранительных органов в деле "Ив Роше" в отношении Алексея и Олега Навальных. В своем постановлении суд в Страсбурге подтвердил, что осуществление правосудия по уголовному делу не может преследовать политические цели.

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