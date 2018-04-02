Бывший авиаконструктор рассказал о смерти КБ "Антонов"

Бывший заместитель главного конструктора украинского КБ "Антонов" Анатолий Вовнянко опубликовал статью о плачевном положении завода. Он раскритиковал кадровую политику: последние несколько лет позиции топ-менеджеров занимают люди с опытом работы в автомобильной и тракторной промышленности, не имеющие отношения к авиации.

"Единственное, в чем они преуспевают, так это в пиаре и рассказах в украинских СМИ о своих "достижениях" и планах на будущее. Поскольку состояние авиастроительной отрасли катастрофически ухудшается, то вместо кардинальных преобразований проводят только ежегодную смену "руководителей", — пишет Вовнянко в издании "Хвиля".

По словам конструктора, США, Европа, Китай и Россия стремительными темпами развивают авиа- и двигателестроение, создают и продают беспилотные аппараты, в то время как Украина "остается в XX веке".

"В Украине на протяжении последних 12 лет были построены только так называемые самолеты-демонстраторы Ан-178 и Ан-132D, которые являются модификациями самолетов Ан-148 и Ан-26, -32, созданных Балабуевым и Антоновым 15-50 лет назад. По характеристикам уступают современным зарубежным аналогам, соответственно, КС-390, C-130J и С-295W, С-27J, которые серийно производятся и продаются во всем мире, включая страны СНГ. А поскольку традиционные рынки, в особенности Россия, для самолетов ГП "Антонов" утрачены, то найти новые рынки не удается", — пишет Вовнянко.

В 2005 году Украина прекратили разработку новых самолетов, а с 2015 года — и штучное производство.

"Достояние Украины, авиационная промышленность, на протяжении нескольких десятилетий создавалась многими поколениями советских и украинских граждан, которые вкладывали в нее свои таланты, знания, труд, здоровье. Всего лишь 12 лет понадобилось двум поколениям непрофессиональных и жадных "менеджеров", чтобы все это угробить", — делает вывод автор.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что решением правительства Украины от 19 июля 2017 года ликвидирован государственный авиастроительный концерн "Антонов".

Министр экономразвития Украины Юрий Бровченко возглавил ликвидационную комиссию. Кабмин поручил ему обеспечить все мероприятия, связанные с ликвидацией концерна и подачей требований кредиторов в двухмесячный срок.

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