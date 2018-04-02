Дипломатическая война: к чему приведет эскалация

5 апреля Россию покинут работники генконсульств США в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Фото: официальная страница Посольства США в Москве в facebook

Напомним, этот шаг российских властей стал ответом на решение Вашингтона в знак солидарности с Лондоном по "делу Скрипаля" выслать 60 наших дипломатов и закрыть консульство РФ в Сиэтле.

К 6 апреля Россию также покинут двух десятков стран ЕС, а также Украины, Молдавии, Албании, Норвегии, Австралии и Канады. Было очевидно, что Кремль ответит взаимностью на меры Запада, хотя эксперты и предупреждали, что в таком случае не избежать эскалации конфликта.

Со своей стороны, в Госдепартаменте США уже объявили, что оставляют за собой право отреагировать на принятые Россией "незаконные ответные действия". Понятно, что у США в запасе есть другие возможности.

Как пишет Telegraph, это и закрытие в Лондоне торгпредства РФ, и заморозка любых активов российского государства, и запрет на инвестиции в российские бумаги, и арест «подозрительного имущества» сверхбогатых россиян.

Но высылка дипломатов - это признак того, что поле для диалога стремительно сужается. Собственно, высылка 60 сотрудников МИД РФ с американской территории, не подразумевает аннулирование их рабочих мест - приедут новые.

В отдельных случаях, как летом 2017 года сделала Россия, может быть объявлено и о принципиальном сокращении численности представителей другого государства. Но это чревато затруднением собственной деятельности - ведь противоположная сторона ответит тем же. А кому-то надо поддерживать жизнеобеспечение дипломатических зданий, вести консульскую работу и т.д. России поступила так с США, потому что их сотрудников у нас было больше, чем наших у них.

Также американцы могут закрыть Российское консульство в Хьюстоне (штат Техас), или в Нью-Йорке.

Нью-Йорк - «предпочтительнее», ибо до Вашингтона (там посольство) не очень далеко. А уберут в Хьюстоне - наши останутся только на Восточном побережье США, без представительств в глубинной Америке и на западном побережье (напомню, что консульство в Сан-Франциско закрыто).

В случае разрыва отношений с США, Россия окажется в более выигрышном положении, так как у нас останется на той стороне миссия при ООН, а у американцев здесь - никого.

К тому же, закрытие посольства по Венской конвенции 1961-1963 г. совсем не означает прекращение и консульской деятельности. Можно ли осуществлять торговлю без дипломатических отношений? Можно.

Например, официальный разрыв между Россией и Украиной де-юре не подразумевает прекращение контрактов "Газпрома" и "Нафтогаза". Интересы каждого делегируются третьей стороне.

Так во время Второй мировой войны интересы СССР в Германии и интересы Германии в СССР представляла Швеция, а американские интересы в Италии, Германии и интересы Италии, Германии в США - Швейцария.

И конечно, каналы экстренной связи ("горячие линии" и прямые телефоны президентов) никак не зависят ни от наличия, ни от отсутствия дипломатических отношений. Они функционируют постоянно.